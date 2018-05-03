Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|31,30
|37,50
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|45,01
|49,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|53,00
|53,41
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Ceviz içi
|Kg
|35,00
|53,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|17,82
|20,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|38,00
|50,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,23
|1,24
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,20