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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00135,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,3037,50
Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0149,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg53,0053,41
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,0095,00
Ceviz içi Kg35,0053,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg17,8220,00
Badem içi (tatlı)Kg38,0050,00
Buğday (sert)Kg1,231,24
Buğday Kg1,011,20

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