Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,06 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg134,06134,06
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg123,62123,62
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0037,00
Dana eti (karkas)Kg27,5027,50
Buğday (sert)Kg1,201,21
Buğday Kg0,991,18
BuğdayKg1,131,25

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