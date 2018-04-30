Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,06 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|134,06
|134,06
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|123,62
|123,62
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|37,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|27,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,20
|1,21
|Buğday
|Kg
|0,99
|1,18
|Buğday
|Kg
|1,13
|1,25