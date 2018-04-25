Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,50
|38,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|54,45
|54,45
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|116,00
|116,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|88,00
|116,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|98,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|47,86
|47,86
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,00
|48,53
|Ceviz içi
|Kg
|40,00
|40,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|39,09
|42,33