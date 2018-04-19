Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 121-122 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 121-122 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg121,00122,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,7637,51
Antep fıstığı (kavlak)Kg40,0040,80
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg51,0051,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg91,0091,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,0088,00
Dana eti Kg28,0028,01
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg1,821,82
Fasulye (dermason)Kg3,813,81

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