Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 121-122 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 121-122 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|121,00
|122,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,76
|37,51
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,00
|40,80
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|51,00
|51,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|91,00
|91,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|88,00
|88,00
|Dana eti
|Kg
|28,00
|28,01
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|1,82
|1,82
|Fasulye (dermason)
|Kg
|3,81
|3,81