Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 iradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 iradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg119,00119,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,4037,40
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0086,00
Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)Kg48,0053,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Badem içi (tatlı)Kg30,0030,00
Sumak (toz)Kg9,409,40
BuğdayKg0,951,15

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