Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 iradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 iradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,40
|37,40
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,00
|86,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|53,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|30,00
|30,00
|Sumak (toz)
|Kg
|9,40
|9,40
|Buğday
|Kg
|0,95
|1,15