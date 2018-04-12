Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-55 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,5137,51
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0055,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg40,0044,00
ArpaKg0,930,93
Buğday (sert)Kg1,261,26
Mısır (organik)Kg1,121,20
Un (baklavalık)Kg3,103,10
Un (pastalık)Kg2,602,60
Bulgur (pilavlık-organik)Kg2,022,02
Bulgur (köftelik-organik)Kg2,022,02
Mercimek iç (organik)Kg4,814,81
Nohut (organik)Kg6,036,03

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