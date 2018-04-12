Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-55 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,51
|37,51
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,00
|44,00
|Arpa
|Kg
|0,93
|0,93
|Buğday (sert)
|Kg
|1,26
|1,26
|Mısır (organik)
|Kg
|1,12
|1,20
|Un (baklavalık)
|Kg
|3,10
|3,10
|Un (pastalık)
|Kg
|2,60
|2,60
|Bulgur (pilavlık-organik)
|Kg
|2,02
|2,02
|Bulgur (köftelik-organik)
|Kg
|2,02
|2,02
|Mercimek iç (organik)
|Kg
|4,81
|4,81
|Nohut (organik)
|Kg
|6,03
|6,03