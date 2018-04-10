Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86,51 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,5186,51
Pirinç (baldo)Kg4,654,65
Pirinç (ithal)Kg2,153,44
Pirinç (dökme)Kg2,513,90
Bulgur (pilavlık)Kg1,481,63
Bulgur (köftelik)Kg1,481,53
Nohut (naturel)Kg4,704,70
Nohut (organik)Kg5,736,41
Fasulye (dermason)Kg3,513,51
Soya fasulyesi Kg1,671,67

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