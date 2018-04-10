Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86,51 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,51
|86,51
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,65
|4,65
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,15
|3,44
|Pirinç (dökme)
|Kg
|2,51
|3,90
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,48
|1,63
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,48
|1,53
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,70
|4,70
|Nohut (organik)
|Kg
|5,73
|6,41
|Fasulye (dermason)
|Kg
|3,51
|3,51
|Soya fasulyesi
|Kg
|1,67
|1,67