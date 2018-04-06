Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 107-128 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 107-128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg37,0037,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5058,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg107,00128,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,0091,50
Ceviz içiKg33,0040,00
Badem içiKg34,0041,00
BuğdayKg0,901,24

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