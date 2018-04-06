Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 107-128 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 107-128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|37,00
|37,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,50
|58,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|107,00
|128,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|88,00
|91,50
|Ceviz içi
|Kg
|33,00
|40,00
|Badem içi
|Kg
|34,00
|41,00
|Buğday
|Kg
|0,90
|1,24