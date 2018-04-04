Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 88,50-105,00 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 88,50-105,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|88,50
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|47,00
|57,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|97,00
|97,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|88,50
|90,00
|Badem içi (ithal)
|Kg
|30,19
|30,40