Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 88,50-105,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 88,50-105,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg88,50105,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0035,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0057,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,0097,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg88,5090,00
Badem içi (ithal)Kg30,1930,40

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