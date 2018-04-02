Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124-133,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124-133,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)

 Kg

 34,14

 35,00
Antep fıstığı (boz kavlak)

 Kg

 17,00

 17,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)

 Kg

 51,50

 54,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)

 Kg

 98,00

 98,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)

 Kg

 82,50

 83,00
Antep fıstığı (sıra iç)

 Kg

 44,00

 44,00
Antep fıstığı (boz iç)

 Kg

 124,00

 133,50
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)

 Kg

 42,00

 42,00
Ceviz (iç)

 Kg

 45,42

 45,42
Pul biber

 Kg

 10,00

 11,20

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