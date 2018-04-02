Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124-133,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124-133,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Antep fıstığı (kavlak)
| Kg
| 34,14
| 35,00
| Antep fıstığı (boz kavlak)
| Kg
| 17,00
| 17,00
| Antep fıstığı (kavrulmuş)
| Kg
| 51,50
| 54,00
| Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
| Kg
| 98,00
| 98,00
| Antep fıstığı (kırmızı iç)
| Kg
| 82,50
| 83,00
| Antep fıstığı (sıra iç)
| Kg
| 44,00
| 44,00
| Antep fıstığı (boz iç)
| Kg
| 124,00
| 133,50
| Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
| Kg
| 42,00
| 42,00
| Ceviz (iç)
| Kg
| 45,42
| 45,42
| Pul biber
| Kg
| 10,00
| 11,20