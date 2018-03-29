Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
| Kg
| 34,91
| 34,91
| Antep fıstığı (boz iç)
| Kg
| 100,00
| 100,00
| Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
| Kg
| 82,00
| 91,00
| Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
| Kg
| 97,00
| 97,00
| Ceviz içi
| Kg
| 31,50
| 31,50
| Bulgur (pilavlık)
| Kg
| 1,52
| 1,52
| Mercimek (kırmızı kabuklu)
| Kg
| 1,90
| 1,95
| Arpa (çakır)
| Kg
| 0,92
| 0,93
| Mısır
| Kg
| 0,88
| 0,94
| Ekmeklik buğday (1. grup)
| Kg
| 1,04
| 1,07