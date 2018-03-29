Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)

 Kg

 34,91

 34,91
Antep fıstığı (boz iç)

 Kg

 100,00

 100,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)

 Kg

 82,00

 91,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)

 Kg

 97,00

 97,00
Ceviz içi

 Kg

 31,50

 31,50
Bulgur (pilavlık)

 Kg

 1,52

 1,52
Mercimek (kırmızı kabuklu)

 Kg

 1,90

 1,95
Arpa (çakır)

 Kg

 0,92

 0,93
Mısır

 Kg

 0,88

 0,94
Ekmeklik buğday (1. grup)

 Kg

 1,04

 1,07

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