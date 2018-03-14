Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-115 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0037,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00115,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg85,0085,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0050,00
BuğdayKg1,021,23
ArpaKg0,930,93
Kabak çekirdeği (ithal)Kg7,5211,25
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg10,0016,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0030,00
Dana eti (karkas)Kg37,0537,05
Koyun eti (gövde)Kg3,023,65
Kuyruk yağı Kg28,5528,55
Bulgur (köftelik)Kg1,461,53
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,613,62
Nohut (8 mm)Kg4,956,33
Nohut (naturel)Kg5,055,05

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