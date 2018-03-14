Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-115 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|37,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|115,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|85,00
|85,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|50,00
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,23
|Arpa
|Kg
|0,93
|0,93
|Kabak çekirdeği (ithal)
|Kg
|7,52
|11,25
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|10,00
|16,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,00
|30,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|37,05
|37,05
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|3,02
|3,65
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,55
|28,55
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,46
|1,53
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,61
|3,62
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,95
|6,33
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,05
|5,05