Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 60 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|99,00
|134,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|147,00
|147,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|109,00
|118,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,10
|4,35
|Buğday
|Kg
|0,98
|1,18
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00