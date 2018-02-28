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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 60 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0035,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg99,00134,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg147,00147,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg109,00118,00
Nohut (naturel)Kg4,104,35
BuğdayKg0,981,18
ArpaKg1,001,00

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