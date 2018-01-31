AFRİN HAREKATI'NDA 12. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 lira ile 112,50 lira arasında işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 lira ile 112,50 lira arasında işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg43,7556,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,8537,54
Antep fıstığı (kavlak)Kg40,7540,92
Antep fıstığı (boz iç)Kg90,00112,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg104,14104,14
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg71,7285,14
Badem (kabuklu)Kg8,008,00
Zeytinyağı (ham)Kg14,0014,00
MercimekKg2,803,56
Nohut (naturel)Kg4,605,95
BuğdayKg1,091,10

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et