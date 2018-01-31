Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 lira ile 112,50 lira arasında işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 lira ile 112,50 lira arasında işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|43,75
|56,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,85
|37,54
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,75
|40,92
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|90,00
|112,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|104,14
|104,14
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|71,72
|85,14
|Badem (kabuklu)
|Kg
|8,00
|8,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Mercimek
|Kg
|2,80
|3,56
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,60
|5,95
|Buğday
|Kg
|1,09
|1,10