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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 124 iradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 124 iradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg30,0031,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00124,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg92,0092,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,0078,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg40,0060,00
Badem içi (tatlı)Kg35,0041,16
Kuru üzüm (siyah)Kg10,5011,00
Ceviz içiKg37,4237,42
ArpaKg0,940,95
BuğdayKg0,901,15

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