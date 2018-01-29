Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 124 iradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 124 iradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,00
|34,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|30,00
|31,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|124,00
|124,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|92,00
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|78,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|40,00
|60,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|35,00
|41,16
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,50
|11,00
|Ceviz içi
|Kg
|37,42
|37,42
|Arpa
|Kg
|0,94
|0,95
|Buğday
|Kg
|0,90
|1,15