AFRİN HAREKATI'NDA 7. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığı içinin (meverdi) kilogramı 102,50-103 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığı içinin (meverdi) kilogramı 102,50-103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg102,50103,00
Antep fıstığı (kavrulmuş elekaltı)Kg30,0030,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,5035,50
Badem içi Kg29,0029,00
Dana eti (karkas)Kg26,2526,25
BuğdayKg1,001,10

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et