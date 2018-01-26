Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığı içinin (meverdi) kilogramı 102,50-103 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığı içinin (meverdi) kilogramı 102,50-103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|102,50
|103,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş elekaltı)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,50
|35,50
|Badem içi
|Kg
|29,00
|29,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,25
|26,25
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,10