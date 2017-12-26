Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,72
|0,72
|Buğday
|Kg
|0,92
|1,17
|Arpa (organik)
|Kg
|1,18
|1,30
|Mısır
|Kg
|0,76
|0,89
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,50
|6,50
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,02
|2,02
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,55
|1,75
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|1,80
|2,43
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,75
|2,75
|Mercimek iç (organik)
|Kg
|4,81
|4,81
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,00
|6,03
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,35
|31,63
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|1,00
|16,00
|Kuru üzüm
|Kg
|9,50
|10,50