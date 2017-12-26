Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80 liradan işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (kırık)Kg0,720,72
BuğdayKg0,921,17
Arpa (organik)Kg1,181,30
MısırKg0,760,89
Pirinç (baldo)Kg6,506,50
Bulgur (pilavlık)Kg2,022,02
Bulgur (köftelik)Kg1,551,75
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 1,802,43
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,752,75
Mercimek iç (organik)Kg 4,814,81
Nohut (naturel)Kg5,006,03
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,3531,63
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg 35,0035,00
Kuru üzüm (Besni)Kg1,0016,00
Kuru üzüm Kg9,5010,50

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