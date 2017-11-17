Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-120 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg1,111,11
Buğday (organik)Kg1,351,35
BuğdayKg0,900,99
ArpaKg0,900,95
Mısır (organik)Kg1,061,16
Bulgur (köftelik)Kg1,641,64
Nohut (naturel)Kg5,005,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 29,4030,00
Antep fıstığı (çıtlak/kavlak)Kg46,0046,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg37,0945,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00120,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 84,0084,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg89,0090.00
Siirt fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg43,0043,00
Ceviz içi Kg41,0041,50
Badem (kabuklu)Kg9,6019,31
Badem içi (tatlı)Kg33,90 36,60