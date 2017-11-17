Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|1,11
|1,11
|Buğday (organik)
|Kg
|1,35
|1,35
|Buğday
|Kg
|0,90
|0,99
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,95
|Mısır (organik)
|Kg
|1,06
|1,16
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,64
|1,64
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,00
|5,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|29,40
|30,00
|Antep fıstığı (çıtlak/kavlak)
|Kg
|46,00
|46,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|37,09
|45,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|120,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|84,00
|84,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|89,00
|90.00
|Siirt fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|43,00
|43,00
|Ceviz içi
|Kg
|41,00
|41,50
|Badem (kabuklu)
|Kg
|9,60
|19,31
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|33,90
|36,60