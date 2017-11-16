Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 39 ile 45 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 39 ile 45 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,1532,30
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg39,0045,00
Karpuz çekirdeği Kg 6,926,92
Badem içi (tatlı)Kg42,0043,00
KeberKg10,3310,33
MısırKg0,700,84
BuğdayKg1,021,13