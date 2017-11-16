Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 39 ile 45 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 39 ile 45 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,15
|32,30
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|39,00
|45,00
|Karpuz çekirdeği
|Kg
|6,92
|6,92
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|42,00
|43,00
|Keber
|Kg
|10,33
|10,33
|Mısır
|Kg
|0,70
|0,84
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,13