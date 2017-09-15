Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 19,46 - 19,59 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş) kg 19,46 19,59 Dana eti (karkas) kg 31,53 31,53 Kuzu eti (kemiksiz) kg 39,47 39,47 Buğday kg 0,84 1,04 Kuyruk yağı kg 29,27 29,27