Haberler » Ekonomi » Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 19,46 - 19,59 liradan işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 19,46 - 19,59 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)kg19,4619,59
Dana eti (karkas)kg31,5331,53
Kuzu eti (kemiksiz)kg39,4739,47
Buğdaykg 0,841,04
Kuyruk yağı kg29,2729,27