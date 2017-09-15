Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 19,46 - 19,59 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 19,46 - 19,59 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|kg
|19,46
|19,59
|Dana eti (karkas)
|kg
|31,53
|31,53
|Kuzu eti (kemiksiz)
|kg
|39,47
|39,47
|Buğday
|kg
|0,84
|1,04
|Kuyruk yağı
|kg
|29,27
|29,27