Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,50 ile 88,50 lira arasından işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,50 ile 88,50 lira arasından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|76,50
|88,50
|Antep fıstığı (yaş)
|kg
|19,25
|20,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|kg
|16,41
|17,33
|Kuzu eti (gövde)
|kg
|32,00
|32,00
|Buğday
|kg
|0,96
|1,00
|Kuyruk yağı
|kg
|27,00
|27,00