Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,50 ile 88,50 lira arasından işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 76,50 88,50 Antep fıstığı (yaş) kg 19,25 20,00 Ceviz kabuklu (kuru) kg 16,41 17,33 Kuzu eti (gövde) kg 32,00 32,00 Buğday kg 0,96 1,00 Kuyruk yağı kg 27,00 27,00