Gaziantep Ticaret Borsası
AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,10 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,00
|13,50
|Buğday (sert)
|Kg
|5,60
|6,10
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|4,80
|5,25
|Arpa (çakır)
|Kg
|4,60
|4,65
|Mısır
|Kg
|4,40
|5,00
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası, Buğday, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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