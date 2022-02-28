Gaziantep Ticaret Borsası
AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,50 ila 14 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,50 ila 14 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,50
|14,00
|Çakır arpa
|Kg
|4,10
|4,12
|Beyaz arpa
|Kg
|4,05
|4,09
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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