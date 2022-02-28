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Gaziantep Ticaret Borsası

AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,50 ila 14 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,50 ila 14 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,00
Çakır arpaKg4,104,12
Beyaz arpaKg4,054,09

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep, Ticaret, Arpa, Ekonomi, Haberler

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