Gaziantep Ticaret Borsası
AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,50
|14,00
|Buğday (sert)
|Kg
|4,55
|5,50
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,90
|4,45
|Arpa (çakır)
|Kg
|3,92
|3,95
|Mısır
|Kg
|3,60
|3,90
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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