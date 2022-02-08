Gaziantep Ticaret Borsası
AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı 4,70 ila 5,10 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı 4,70 ila 5,10 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,50
|Buğday (sert)
|Kg
|4,70
|5,10
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,95
|4,40
|Arpa (beyaz)
|Kg
|3,72
|3,74
|Mısır
|Kg
|3,62
|3,80
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası, Buğday, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haber
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