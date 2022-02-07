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Gaziantep Ticaret Borsası

AA, Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50
Buğday (sert)Kg4,705,10
Buğday (ekmeklik)Kg3,904,40
Arpa (beyaz)Kg3,713,74
MısırKg3,603,78

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası, Buğday, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haber

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