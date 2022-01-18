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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0015,00
Buğday (sert)Kg4,705,12
Buğday (ekmeklik)Kg3,954,45
Arpa (çakır)Kg3,954,00
MısırKg3,573,87

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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