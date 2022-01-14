Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 3,55 ila 3,60 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 3,55 ila 3,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0015,00
Buğday (sert)Kg4,705,12
Buğday (ekmeklik)Kg3,954,45
Arpa (çakır)Kg4,024,05
MısırKg3,553,60

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title