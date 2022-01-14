Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 3,55 ila 3,60 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 3,55 ila 3,60 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|4,70
|5,12
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,95
|4,45
|Arpa (çakır)
|Kg
|4,02
|4,05
|Mısır
|Kg
|3,55
|3,60
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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