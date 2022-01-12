Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,50
|Buğday (sert)
|Kg
|4,70
|5,15
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,95
|4,50
|Arpa (çakır)
|Kg
|4,00
|4,05
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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