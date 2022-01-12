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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg

14,0014,50
Buğday (sert)Kg

4,705,15
Buğday (ekmeklik)Kg

3,954,50
Arpa (çakır)Kg

4,004,05

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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