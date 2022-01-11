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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg

13,5013,70
Buğday (sert)Kg

4,755,20
Buğday (ekmeklik)Kg

3,954,50
Arpa (çakır)Kg

4,004,03

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AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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