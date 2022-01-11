Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,50
|13,70
|Buğday (sert)
|Kg
|4,75
|5,20
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,95
|4,50
|Arpa (çakır)
|Kg
|4,00
|4,03
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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