Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 4,40 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 4,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,05
|4,40
|Beyaz Arpa
|Kg
|3,95
|4,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|13,00
|Mısır
|Kg
|3,65
|3,95
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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