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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 4,40 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 4,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekmeklik buğdayKg

4,054,40
Beyaz ArpaKg

3,954,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg

12,5013,00
MısırKg

3,653,95

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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