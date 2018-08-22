Gaziantep THK, İslahiye'de 2 bin 822 deri topladı

THK, İslahiye'de 2 bin 822 deri topladı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Türk Hava Kurumu (THK), 2 bin 730 küçükbaş, 92 büyükbaş hayvan derisi topladı.

THK İslahiye Şubesi bayramın birinci günü 20 personel ve 10 araçla 70 mahallede yaptığı çalışmada 2 bin 250 koyun, 480 keçi ve 92 büyükbaş hayvan derisi ile 50 bağırsak topladı. Belediye kurban kesim alanı olarak tahsis ettiği uzay çatılı pazar alanında toplanan deriler tuzlama işleminden geçirildi.