GAZİANTEP Terhis olan askerler, otogarı doldurdu Terhis olan askerler, otogarı doldurduGAZİANTEP'te, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler, bugün kışlalarından ayrılırken, memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu.

Terhis olan askerler, otogarı doldurdu

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler, bugün kışlalarından ayrılırken, memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu.

Nisan ayındaki terhisleri salgın nedeniyle ertelenen askerler, bu sabah itibarıyla kışlalardan ayrılmaya başladı. Gaziantep ve ilçelerinde askerlik yapanlar, terhislerinin ardından otogara akın etti. Otogardan memleketlerine gitmek üzere bilet alanlar, gecikmeli de olsa ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA