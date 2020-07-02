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Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB), yılın ilk yarısında 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılının en fazla ihracat gerçekleştirilen ayının Haziran olduğunu ifade ederek, ihracatta...

Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rekoru
02.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:24

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB), yılın ilk yarısında 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılının en fazla ihracat gerçekleştirilen ayının Haziran olduğunu ifade ederek, ihracatta normale dönüşün hızlandığını sözlerine ekledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılının ilk altı aylık döneminin tamamlandığını ve bu süreç içerisinde Haziran ayının en fazla ihracat gerçekleştirilen ay olduğunu belirtti. Haziran 2020'de Gaziantep'ten 648 milyon 531 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracatına imza atılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 758 milyon 716 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kileci; Bölgenin ve Gaziantep'in Mayıs ayına göre ciddi bir ihracat artışı gösterdiğini ve pandemi öncesinde gerçekleştirilen ihracattan daha yüksek rakamlara ulaşıldığını söyledi. Yılın ilk yarısında Gaziantep'ten toplam 3 milyar 447 milyon 236 bin dolar, Bölgeden ise 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat yapıldığı kaydedildi.

"Pandemi öncesinde gerçekleştirilen ihracatı geçtik"

Haziran 2020'de ihracatta ciddi bir toparlanma gözlendiğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın ikinci yarısında bu toparlanmanın devam edeceğine ve birçok sektörde ihracatın, pandemi öncesinde görülen seviyelere geleceğine inandıklarını belirterek, "2020 yılının ilk yarısını en az kayıpla kapatmaya çalıştık. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi, birçok sektörde ihracatı olumsuz etkiledi. Fakat 2020'nin ilk yarısını kapatırken, ihracat beklentileri endeksinin küresel anlamda artış yönünde bir seyir izlediğini görüyoruz. Haziran ayı ihracatında Birliklerimiz, geçtiğimiz aya göre yüzde 33, Gaziantep ise yüzde 34'lük bir artış göstermiştir. Bu rakamlarla, pandemi öncesinde gerçekleştirilen Şubat ayı ihracatını geçmiş bulunuyoruz. Hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteren veriler, önümüzdeki aylar için umut vadediyor. Diğer yandan, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız zorluklardan dünya bir ders çıkardı; mevcut ticari düzen ile işleri yürütmek mümkün değil. Online çalışma sistemine geçen ve ticaretlerini elektronik hale getiren firmalar; maliyetlerinin düştüğünü, zaman kaybının en aza indiğini, verimin ve karın arttığını gördüler. Bizim anlatmaya çok önceden başladığımız dijitalleşmenin önemi bu kez tecrübe edilerek anlaşılmış oldu. Dünya genelinde gözlenen bu değişimler çerçevesinde Birliklerimiz, ticaretimizi dijitalleştirmek ve ihracatçılarımızı yaşanan gelişmelere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği online eğitimlerine Haziran ayında da devam etti. Tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen 5 eğitime toplamda 1177 kişi katıldı" dedi.

Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, "Bu süreçte; dış ticaret alanında Bölgedeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce düzenlediğimiz 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Dış Ticaret Uzmanlığı Programlarımız online hale getirilmiştir. Bu program çerçevesinde Haziran ayında mezun veren ilk grubumuz, önümüzdeki günlerde üye firmalarımız ile buluşturularak bir kariyer günü düzenlenecektir. Tamamlanan bu eğitimi takiben, firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışanlar için mesai saatleri dışında olacak şekilde düzenlenen eğitimimiz ile Haziran ayının son haftası başlayan 3. bir eğitimimiz ise devam etmektedir. Temmuz ayı içerisinde başlayacak 4. grubumuz için de önümüzdeki günlerde başvurular toplanmaya başlanacaktır." ifadelerinde bulundu.

"Haziran'da ihracat yapılan ülke sayısında da rekor"

2020 yılının ilk altı aylık döneminde bölgeden dünyanın farklı ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta ülke bazında büyük artış olduğu, GAİB ve Gaziantep için tüm zamanların en çok ülkeye ihracat yapılan ay rekoru kırıldığını ifade eden Başkan Kileci bu süreçte Bölgeden toplam 186 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,4 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 186 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci; "Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Cibuti bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim, ile demir-çelik mamülleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.

"Gaziantep Haziran ayında ihracatta yerini korudu"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 447 milyon 236 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Başkan Kileci Gaziantep'ten en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Haziran ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 70,7 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 68,8 milyon dolar, Malatya'dan 17,2 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 15 milyon dolar, Diyarbakır'dan 11,7 milyon dolar, Adıyaman'dan 7,8 milyon dolar, Kilis'ten 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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