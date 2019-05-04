Gaziantep'ten Tüm Zamanların En Yüksek Aylık İhracatı

2019 yılının dördüncü ayında Gaziantep, bir önceki yılın Nisan ayına oranla yüzde 21,1 artış ve 680,94 milyon dolarlık ihracatla bu güne kadar en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise, nisan ayında yüzde 16,2 artışla 790,47 milyon dolarlık ihracat yapıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "İhracatçımızın, sanayicimizin ve onların temsilcisi olarak GAİB'in durmak bilmeden yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugün ihracat rakamlarımızda yine rekor seviyeleri görüyoruz. Bu çabalar devam ettikçe ihracatımızdaki yükselişin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının dördüncü ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinden artarak devam ettiğini ifade ederek, Nisan 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk dört ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışının devam ettiğine dikkat çeken Kileci, Ocak - Nisan 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,6 artışla 2 milyar 952 milyon dolar, Gaziantep'ten ise, yüzde 11,4 artışla 2 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

GAİB'den Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimi

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, "Geride bıraktığımız hafta içinde Tekstil ve Hububat İhracatçıları Birliklerimiz Çin'deydiler. EXPO Pekin kapsamında tanıtım faaliyeti yürüttüler. Ayrıca Tekstil ihracatçılarımız Guanco'da dünyanın en önemli fuarlarından olan Canton Fuarı'nı da ziyaret ettiler. Halıcılarımız ise Domotex Gaziantep Fuarını başarı ile tamamladılar" şeklinde konuştu.

Kileci, önümüzdeki dönemde de çeşitli tanıtım etkinlikleri yürütüleceğine değinerek, tekstilde kutnu kumaşı ile Pekin, hububatta bulgur ve makarna ile New York ve Nairobi, halıda ise Asya-Pasifik ülkelerinde kapsamlı tanıtım ve pazar araştırması etkinlikleri gerçekleştirileceğini belirtti.

Kileci, tüm ihracatçıları oldukça önemli bir etkinliğe davet ettiklerini ifade etti. 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde GAİB organizasyonunda ve GAİB Hizmet Binası'nda yapılacak Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimine tüm iş insanlarını ve tüm ilgilileri beklediklerini ifade eden Kileci, "Konusunun en iyisi kabul edilen uzmanların katılımıyla iş dünyasının gündemindeki en temel ihtiyaçlardan birini 2 gün sürecek bir eğitim programı ile karşılayacak olmaktan dolayı gururluyuz. Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret konularını, üstünkörü değil ayrıntılı bir şekilde, tüm yönleriyle Gaziantep iş dünyasına yansıtacağız." İfadelerini kullandı.

Yılın dördüncü ayında da ihracat artışı sürdü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Nisan 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artışla 790,47 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Nisan 2019 ihracatının ise, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artışla 680,94 milyon dolar olduğu açıklandı.

Ayrıca, Mayıs 2018 - Nisan 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GAİB'in yüzde 6,3 artışla 8 milyar 680 milyon dolar, Gaziantep'in ise yüzde 8,0 artışla 7 milyar 191 milyon dolar ihracat kaydettiği belirtildi.

Nisan 2019'da En Fazla İhracat Ortadoğu Ülkelerine

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 45,9 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 20,4 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Nisan 2019 döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İran ve Hollanda'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise, halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep En Fazla İhracat Yapan 6. İl

2019 yılı Ocak - Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 artış ile 2 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA