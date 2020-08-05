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Gaziantep'ten TFF'ye Süper Lige 'Talat Özkarslı' ismi verilsin çağrısı

TFF'ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı'nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin" dediler.

Gaziantep'ten TFF'ye Süper Lige 'Talat Özkarslı' ismi verilsin çağrısı
05.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:32

TFF'ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı'nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin" dediler.

Kaynak: Hürriyet

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