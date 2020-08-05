Gaziantep'ten TFF'ye Süper Lige 'Talat Özkarslı' ismi verilsin çağrısı TFF'ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı'nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin" dediler.

TFF'ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı'nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin" dediler. Kaynak: Hürriyet