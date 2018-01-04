Gaziantep'ten, Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
GAZİANTEP'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
GAZİANTEP'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.
- Gaziantep