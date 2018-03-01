Gaziantep'ten Şubat'ta 541,8 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı

Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat ayı verilerine göre, Gaziantep'ten Şubat ayında yüzde 5,4 artışla 541 milyon 835 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yılın Şubat ayında 514 milyon 254 bin dolar ihracat yapılmıştı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Türkiye'nin ve bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracattaki istikrarlı artışın, üretimi milli görev kabul eden sanayicilerin alın teri dökerek sağladığını" dedi. İhracat rakamlarının, ekonomideki istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sonucu olduğunun altını çizen Konukoğlu, büyümede sağlanılan başarı adına sanayicileri kutlayarak GSO adına teşekkürlerini iletti. Sanayiciler ve ihracatçıların mevcut pazarlara yeni pazarlar katmak ve fırsatları değerlendirmek için gösterdikleri çabanın taktire şayan olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, "GSO olarak Ar-Ge, pazar araştırması ve mesleki eğitim başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda üretim, istihdam ve ihracatı artırma amaçlı hedeflere katkı sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP