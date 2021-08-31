Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
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Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinden Kastamonu'daki selde zarar görenlere, içerisinde gıda ve temizlik ürünleri bulunan yardım tırı gönderildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden Kastamonu'daki selde zarar görenlere, içerisinde gıda ve temizlik ürünleri bulunan yardım tırı gönderildi.

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan, içerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Nizip Belediyesi önünde düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Törende konuşan Kaymakam Kemal Şahin, geçen hafta gönderilen ilk yardım tırının içerisinde yağ ve bulgur olduğunu ikinci tırda ise yine yağ, sabun ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğunu ifade etti.

Toplanan yardımların hayırseverlerin katkısıyla oluştuğunu belirten Şahin, "Nizip ilçesi olarak sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçtik. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle ikinci yardım tırımızı bölgeye göndereceğiz. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni eder kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ilçe genelinde başlayan yardım seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Bir ay içerisinde bölgeye ikinci yardım tırının uğurlandığını aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"İlk etapta içerisinde bulgur ve yağ bulunan bir tır yardım malzemesi topladık. Vatandaşlarımızın da desteğiyle temin etmiş olduğumuz yardımları dualarla afet bölgesine gönderdik. Yine hayırseverlerimizin desteğiyle toplanan temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu ikinci yardım tırımızı bölgeye göndereceğiz. Biz acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyor ve bu yardımlara katkı sunan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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