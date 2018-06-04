Gaziantep'ten Odun Ateşinde Baklava La Pierre Patisserie'de

Özel üretimle odun ateşinde pişirilen ve günlük olarak Gaziantep'ten getirilen birbirinden lezzetli baklava çeşitleri artık La Pierre Patisserie'de konuklarından tam not almayı bekliyor.

Nostaljik pastane severlerin buluşma noktası La Pierre Patisserie,menüsünü Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden baklava çeşitleri ile zenginleştirdi. Gaziantep'ten günlük olarak getirilen birinci sınıf kaliteli ürünlerden üretilmiş baklavalar müşterilerinin ilk günden büyük beğenisini kazandı.

Özel günlerin, Ramazan sofralarının ve bayramların vazgeçilmez tatlısı baklavalar, La Pierre Patisserie'ye özel olarak üretiliyor. Birinci sınıf Antep fıstığı ve tereyağı ile hazırlanan baklavalara, odun ateşinde pişirilmesi ayrı bir lezzet katıyor. Bu benzersiz tatlara dileyenler online veya telefonla sipariş verebiliyor.