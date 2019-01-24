Gaziantep'ten Minik Öykü'ye Kök Hücre ve Kan Bağışı Desteği

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Ankas İstiklal Spor oyuncuları, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya kök hücre ve kan bağışı desteği için Kızılay Kan Merkezine giderek kan verdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, oyuncular, Kızılay Kan Merkezine giderek Öykü ve diğer lösemili çocuklar için donör olabilmek amacıyla kan verdi.

Ankas İstiklal Spor Kulübü Başkanı Alaettin Atalar, bütün Gaziantep halkını bu kampanyaya desteğe beklediklerini belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için en azından Öykü Arin'e ve diğer lösemili çocuklarımıza umut olalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA