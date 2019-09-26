Gaziantep'ten kuduz uyarısı

26.09.2019 13:59

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dünya Kuduz Günü'nü nedeniyle düzenlenen etkinlikle kuduz hastalığına dikkat çekti



Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen Dünya Kuduz Günü etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet İnce ile çok sayıda öğrenci katıldı.



"Yürüttüğümüz çalışmalarla kuduz hastalığının önüne geçiyoruz"



Programın açılışında konuşan Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, kuduz hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Kuduz hastalığının özellikle kedi, köpek, tilki ve kurt gibi hayvanlardan bulaştığı görülmektedir. Bu hayvanlar tarafından ısırılmanız durumunda derhal tedavi olmak için hastaneye gitmeniz gerekmektedir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla kuduz hastalığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Gaziantep'in 9 ilçe ve 600 köyde bulunan kedi ve köpekleri toplayarak barınağımıza getiriyoruz, hayvanları tahaffuzhaneye alıyoruz. Burada hayvanları cinsiyetlerine göre ayırıyoruz, bu hayvanları kısırlaştırıyoruz. Hayvanların kuduz aşılarını, karma aşılarını yapıyoruz. Topladığımız hayvanları şehrin 20 noktasında bulunan hayvan besleme bölgesine ulaştırıyoruz. Her yıl düzenli olarak hayvanları rutin sağlık işleminden geçiriyoruz. Aşılarını takip ediyoruz" dedi.



"Kuduz, ölümcül bir hastalıktır"



Gaziantep Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet İnce ise her yıl 55 bin insanın kuduz hastalığına yakalandığını söyleyerek, "Kuduz hastalığı hayatımızın tehlike noktaları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Kuduz Hastalığı Günü'nün destek görmesi önemli bir yaklaşımdır. Kuduz hastalığı kurt, köpek ve tilki gibi yabani hayvanlarda görülmesinin yanı sıra bu hastalık, evcil keçi ve sığır gibi hayvanlarda da gözlemlenmiştir. Bu hayvanlardan elde edilen sütle kuduz hastalığının insanlara buluşma ihtimali yüksektir. Böyle risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin sorumlu merciler tarafından alınması gerekiyor. Aksi takdirde belirtiler ortaya çıktıktan sonra bu hastalık ölümcüldür. Eğer kuduz hastalığı bir insana bulaşmışsa hastalık bulaşan kişinin 15 dakika boyunca yara yerini yıkaması, aşıların ve anti serumların yapılmasıyla hastalıktan kurtulabiliriz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yavru köpekleri seven öğrencilerin günün anısına çekildikleri hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA