Gaziantep'ten kısa kısa
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Gaziantep'ten kısa kısa

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Sanayi Odasına (GSO) "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Gaziantep'ten kısa kısa
22.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:17

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Sanayi Odasına (GSO) "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının ortaya çıktığı günden itibaren bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını kurum olarak da çalışanların sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak amacıyla TSE'ye müracaat ettiklerini ifade etti.

Sağlığın her şeyin başında geldiğine ve tedbirlerin önemine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında salgının ilk yayılım sürecinde verdiğimiz hizmetlerin aksamaması için esnek çalışma modeliyle üyelerimizin taleplerini karşıladık. Daha sonra açıklanan yeni normaller çerçevesinde kurum olarak bütün tedbirleri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Titizlikle aldığımız önlem ve tedbirler çerçevesinde TSE tarafından 5 Ağustos'ta denetlemeden geçtik ve başarılı olduk. Denetimler sonucu tam not alan odamız, TSE tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan 'Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası içerisinde alma başarısını gösteren Odalar arasında yer aldı. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahveli Mahallesi'nde 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların yapılan sorgusunda kenevirleri Sarısalkım köyünde bulunan bir bağ evinden aldıkları tespit edildi.

Evde yapılan aramada, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 20 kök Hint keneviri, 520 gram esrar, 1 gram kokain, 20 gram metamfetamin, 209 dolu kartuş, 275 tabanca fişeği, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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