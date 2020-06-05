Gaziantep'ten kısa kısa Gaziantep Ticaret Odası (GTB), üyelerini bilgilendirmek için telekonferans yöntemiyle "Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar" eğitimi düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTB), üyelerini bilgilendirmek için telekonferans yöntemiyle "Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar" eğitimi düzenledi.

KOBİ Eğitim Danışmanı Cüneyt Örkmez'in eğitimci olarak katıldığı programda, katılımcılara salgın sonrası tarım sektörü ve gıda endüstrisinde beklenen değişimlere ilişkin bilgi aktarıldı.

Örkmez, konuşmasında, salgının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belitti.

Salgın sürecinde insanların ihtiyacı olmayan ürün ve eşyaları stoklama gereksimini duyduğuna dikkati çeken Örkmez, "Bu nedenle birçok ülkede istenilen gıdaya ulaşım noktasında çeşitli zorluklar yaşandı. Dünyayla kıyasladığımızda Türkiye'deki marketlerde ürüne ulaşamama gibi bir sorun yaşanmadı. Yaşanan bu durum dijitalleşmenin öneminin kavranmasının yanı sıra işlerin nasıl geliştirilebileceği ve piyasalarda ne gibi fırsatlar olduğu konusunda da insanlara fikirler verdi." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin ulaşım ağına güç kazandırmak ve GAZİRAY çalışmalarının daralttığı Şehitkamil ilçesindeki yolları genişletmek için sıcak asfalt serimi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehir merkezinde oluşan trafik sakinliğini fırsata çevrilerek yürütülen çalışma kapsamında, ilçenin Göllüce Mahallesi'nde bulunan 25058 No'lu Sokak'taki yol 13 metre genişletilip bin metre uzunluğunda imar yolu açılarak asfalt çalışması tamamlandı.

SANKO Üniversitesi akademisyenleri öğrencilerle telekonferansla görüştü

SANKO Üniversitesinin düzenlediği Online Kariyer Günleri kapsamında, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri SANKO Okulları öğrencileriyle telekonferansla bir araya geldi.

Kaynak: AA