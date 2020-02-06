Gaziantep'ten kısa kısa

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04

Şahinbey Belediyesi tarafından, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında eğitim ve spor yatırımları için 4 yıl boyunca 250 milyon TL destek sağlanacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında başarıyı arttırmak, desteklemek, sportif branşları tanıtmak, milli ve manevi değerleri benimsetmek için 4 yıl boyunca eğitime ve spora 250 milyon TL destek verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki öğrencilerin yüzde 45'inin Şahinbey'de olduğunu belirtti.

Çok büyük sayıda öğrenciye dokunan bir protokole imza attıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Her okulumuzda TÜBİTAK kitaplığı olacak. Ayrıca her okulumuzun kütüphanesinde temel kaynak diyebileceğimiz kitapların olduğu bir set bulunacak. Bunların dışında çocukların spor yapmasını kolaylaştıracak olan bisiklet ve gezi yapmalarını sağlayacak imkanlar sunulacak. Milli Eğitim'in temel politikalarına uygun olarak bakanımızın istediği gibi becerileri artmış, dünyayı bilen, müzeleri gezen, diğer yeteneklerinin de geliştiği çocukları, imzalanan bu protokolün sağladığı şartlarla yetiştireceğiz."

Gül ayrıca, okul yapımı için 100 hayırsever aradıklarını belirterek, protokole emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da imzalanan protokolle birlikte 4 yıl boyunca eğitime geniş kapsamlı destek sağlanacağını bildirdi.

Daha önce yapmış oldukları projelerde de eğitim ve spor çalışmalarına destek verdiklerini dile getiren Tahmazoğlu, bundan sonra her yıl 10 bin bisiklet dağıtımı yapacaklarını, 37 okula tasarım ve beceri atölyesi kurulmasına destek olacaklarını, 30 okula Z kütüphanesi yapacaklarını, "Robo Antep" adıyla okullar arası robot yapımı yarışması düzenleyeceklerini ve öğrencileri Çanakkale'ye götüreceklerinin müjdesini verdi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise imzalanan protokolün eğitim için çok önemli olduğunu belirterek, "Gaziantep Valiliğimizin himayelerinde gerçekleşen bu protokolün Gaziantep'teki görevime başlangıç tarihime denk gelmesi benim için çok güzel oldu. Gaziantep'te eğitimin kalkınma hamlesi olarak gördüğüm bu protokolün tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da imzalanan protokolün şehrin spor anlamında kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Açık Kapı Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Açık Kapı Projesi kapsamında vatandaşların başvuru ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, haftanın belirli günlerinde vatandaşları makamında ağırlayarak, sorunlarını dinliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen vatandaşlardan Latif Kelebek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok mutlu olduklarını belirtti.

Şehit Samet Kaymakçı'nın kardeşi Yunus Kaymakçı ise hem Şahin'i görmek hem de birkaç sıkıntısı hakkında konuşmak istediğini belirterek, "Bize yardımcı olacağını söyledi, gerekli işlemleri başlattı. Böyle görüşmelerle kalite ve hizmet artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA