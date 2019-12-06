Gaziantep'ten kısa kısa

06.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:30

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, "Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların evde ürettiği ürünlerin pazara sunulması konusunda bilgiler verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadınların ekonomiye katılmalarının son derece önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlenmesinde üzerlerine büyük işler düştüğünü kaydetti.

Kadınlara kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Ünverdi, "Kadın Girişimci Destek Merkezini sizler için kurduk ve şu an buraya girişimci kadın arıyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyor, düzenlenen eğitim programının faydalı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün burada girişimci kadınlarımıza eğitim vererek gelişen dünyaya uyum sağlanmasını amaçladık. Eğitim konularını özenle seçtik. Gelişen dünya ekonomisine uyum sağlamak çok önemli bir konu. Hedefimiz kadın girişimci sayımızı daha da arttırmak. Kadın Girişimci Destek Merkezinin hizmete başlamasıyla büyük bir mesafe alacağız. Girişimci kadınlarımıza kapımız her zaman açık. Sonuçta hepimizin amacı şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitime katılan girişimci kadınlara sertifika verildi.

Başkan Şahin vatandaşlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akdere ve Güzelvadi mahallelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdere Mahallesi sakinleri gece bekçisi sorununun çözülmesini istedi.

Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün desteğiyle Akdere Mahallesi'nde gece bekçisi sorununun en kısa sürede giderileceğinin sözünü verdi.

Ulaşım ile ilgili sorunları da dinleyen Şahin, mahalleye otobüslerin daha efektif çalışması için talimat verdi. Buna göre, 66 Nolu Cadde'den geçen otobüsün güzergahı, 52 Nolu Cadde'den dolaşarak yeniden 66 Nolu Cadde'ye bağlanacak. Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi istikametine aktarma yöntemiyle gerçekleştirilen ulaşım ağının, tek otobüsle yapılması için muhtar İzzet Öner'le istişare edileceği bildirildi.

GAÜN'de organ bağışı konulu söyleşi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu, "Organ Bağışı" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ezgi Salar'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, İletişim Fakültesi öğrencileri, organ bağışı konusunda bilinçlendirildi.

Organ naklinin önemine işaret eden Salar, şunları kaydetti:

"Vermek almaktan daha değerliyse neden öldükten sonra çürüyecek olan organlarımızdan vazgeçemiyoruz, çürüyen bedenimizi ve organlarımızı karıncaların yemesine izin mi vereceğiz? Biz nedense yaşamımızda bizi olumsuz ve negatif düşüncelere iten şeyleri sevmiyoruz, öleceğimizi düşünmek istemiyoruz. Bu yüzden organ naklinden bahsetmek de hoşumuza gitmiyor. Biz hep sağlıklı olacağız, hep yaşayacağız ömrümüz hiç bitmeyecek gibi bir inanca sahibiz. Mutlu olmayı ve mutlu haberleri çok seviyoruz. Bir gün bizim ya da sevdiklerimizin organ nakline ihtiyacımız olabileceğini düşünmüyoruz. Kendimiz ve yakınlarımız için önce biz organlarımızı bağışlayıp örnek olalım."

Kaynak: AA