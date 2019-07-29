Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, hazır giyim firmalarına temel dış ticaret eğitimi verildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcı firma temsilcilerine dış ticarette planlama, bilgi ve belge yönetimi, ihracat ve ithalat iş akışları, taşıma ve sigortalama işlemleri, banka ve finansman işlemleri, gümrük süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamındaki firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri ve Türkiye'ye getirilecek alım heyetleri organizasyonlarına katılıyor.

Belediyeden yemek kitabı

Büyükşehir Belediyesi "Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" adlı kitap yayımlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ve köylerde yaşayan yaklaşık bin 200 kadınla görüşülerek, unutulmaya yüz tutmuş Gaziantep yemekleri kayıt altına alınarak kitaplaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Gaziantep mutfağının 2015 yılında gastronomi dalında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girerek, dünyanın en önemli 8 mutfağından biri olduğunu dünya çapında tescillediğini belirtti.

UNESCO'nun tescillemesiyle birlikte dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına kendi şehir adıyla giren Gaziantep mutfağının, Türk mutfağı arasında yegane bir özelliğe sahip olduğunu bütün dünyaya tanıtıldığına dikkati çeken Yakar, şunları aktardı:

"Tarihi İpekyolu üzerinde ve Baharat Yolu yakınında bulunan Gaziantep'te, çok çeşitli kültürler buluşup kaynaşarak alabildiğince zengin bir mutfak kültürü oluşturmuş ve bu zengin mutfak, bugünkü nesillere kültür mirası olarak kalmıştır. Gaziantep mutfağı, et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerir. Sebzeler, hem taze, hem kurutulmuş, hem de salamurası yapılmış halde tüketilir. Gaziantep mutfağında meyveler de önemli bir yer tutarak dengeli beslenme yanında sağlıklı ürünler de sunar. Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür. Gaziantep mutfağı da yakın çevresindeki iller ve ülkeler ile bir zamanlar içinde barındırdığı çeşitli din ve ırklara mensup grupların mutfaklarından ve damak zevklerinden etkilenerek, bugünkü zenginliğine ulaşmıştır."

"Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" kitabı, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapındaki seçkin kitapçılarda, Gazikültür AŞ'nin internet sitesi "magazagaziantep.com" ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Kaynak: AA