Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkez'indeki sanat atölyesi kursuna katılan dezavantajlı kursiyerler, sertifikasını aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen kursa katılan 10 zihinsel engelli, 2 aylık süreci başarıyla tamamladı.

Ahşap Boyama" ve "Jel Mum Yapımı" kursuna katılan 10 zihinsel engelli kursiyer, hem meslek öğrendi, hem de gönüllerince eğlendi.

Sertifikasını alan kursiyerler, açılan kurslarla el becerilerini geliştirdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Çölyak hastalarına yardım

Şehitkamil Belediyesi, çölyak hastalarına 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıttı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gelir düzeyine bakmaksızın kendilerine müracaat eden tüm vatandaşlara glütensiz un ve makarna yardımı yaptıklarını kaydetti.

Çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmaya devam edeceklerine dikkat çeken Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Son olarak 537 çölyak hastası için 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapıldı. Özellikle glütene karşı alerjisi olan kardeşlerimizin yaş grubu, maddi durumu ne olursa olsun üçer aylık periyotlarda hastalarımıza glütensiz un ve makarna dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Rabbim, tüm çölyak hastalarımıza şifalar versin. Vatandaşımız, glütensiz un ve makarnayı piyasada bulmakta zorlandığı için böyle bir uygulama yaptık."

Başarılı öğrencilere Bosna Hersek gezisi

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki liselerde ilk üçe giren öğrencileri Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, okullarında başarılı olan lise öğrencilerini yurt dışına göndereceklerini ifade ederek, belediye olarak eğitime ve başarılı öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Tahmazoğlu, daha önceki yıllarda da ilk üçe giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye ettiklerini hatırlattı.

Bu yıl daha farklı bir uygulama ortaya koymaya çalıştıklarına dikkat çeken Tahmazoğlu, "Bu yıl öğrencilerimizi Bosna Hersek'e göndererek, yurt dışını tanıma ve görme imkanı sağlamış olacağız. Eylül ayı içerisinde Bosna Hersek'e göndererek ödüllendirmiş olacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu uygulamamızı gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA