Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Behzat Şencay'ın da aralarında bulunduğu Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek spor kulüplerinin temsilcileri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi 2018-2019 sezonunda Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek spor kulüplerine malzeme desteği verdi.

Spor kulüplerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Fadıloğlu, imkanlar dahilinde sporun ve sporcunun yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Sporcularımızın nitelikli spor yapabilecekleri ortamları oluşturabilmeyi oldukça önemsiyoruz. Spor alanında yetki sınırlarımız gereği amatör spor faaliyetlerine destek oluyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen amatör spor faaliyetleri, Gaziantep ve Türk sporu adına büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Behzat Şencay, amatör spora verdiği destekten dolayı Fadıloğlu'na plaket sundu.

Vali Gül'den GTO'ya ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezini (GETHAM) ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Gül, GETHAM'ın sunduğu hizmetlerden ve potansiyelinden etkilendiğini belirterek, merkezin çok önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Gül, "Ülke olarak, yeni tasarımlara, inovasyona ve yeni sanayi devrine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Bu yolda böylesine önemli bir merkezin kurulması gerçekten umut verici." açıklamasında bulundu.

GETHAM'da Vali Gül'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise "Tek bir hedefimiz var, Gaziantep'i güzel yarınlara hazırlamak." ifadesini kullandı.

Masa Tenisi Dostluk Ligi Şahinbey'de yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan 16. Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi Turnuvası Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Belediyeden yazılı açıklamaya göre, Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 11 ilden toplam 126 sporcu mücadele etti.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Emek veren hakem ve sporculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA