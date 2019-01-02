Gaziantep'ten Kısa Kısa

Şahinbey Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığındaki meclisin ocak ayı ilk oturumu, Tahmazoğlu'nun 2019 yılının barış ve huzur getirmesi temennisiyle başladı. Meclis toplantısı, daha sonra yapılan yoklama ve bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

Toplantıda gündeme alınan bazı maddeler kabul edilirken, bazıları ilgili komisyonlara havale edildi.

Yapılan oylamayla Denetim Komisyonu'na Nihat Aydıngüler, Mehmet Dağcı, Latife Havuçcuoğlu, Ferda Barış ve Hasan Türk getirildi.

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik yaptığı denetimler sırasında, 2 bin 777 son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti. Ayrıca Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, denetim yaptığı sırada satışı yasak 29 canlı bıldırcını alarak Hayvanat Bahçesine teslim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların aldıkları ürünlerde özellikle son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Tüketici ödülleri verilecek

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından "22. Tüketici Ödülleri" verilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tematik Tüketici Özel Ödülü kategorilerindeki yarışmaya başvuruların, 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.30'a kadar Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Çankaya, Ankara adresine bizzat veya postayla yapılması gerekiyor.

Ticaret il müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvurularınsa ilan edilen son başvuru tarihine kadar bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunlu.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, bakanlığın "www.ticaret.gov.tr" adresli web sitesinden ve "0 312 4494411-0 312 449 44 73" telefon numaralarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA